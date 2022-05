La Coppa Italia va all’Inter e all’Olimpico è andata in scena una grande festa dopo la vittoria sulla Juventus, ai supplementari, per 4 a 2. Secondo obiettivo stagionale per i milanesi dopo la Supercoppa a gennaio, e restano in corsa per un possibile triplete, pur in tono minore, visto che la Champions non è ancora una preda alla portata.

La Juve, insomma, chiude chiude con “zero tituli” la stagione dopo tutte le buone premesse con il ritorno di mister Allegri e l’arrivo di Dusan Vlahovic.

Quello che rimarrà nei ricordi sarà forse solo l'addio di Paulo Dybala, che ieri sera non ha fatto miracoli, e l'espulsione di Allegri in un nervosissimo finale seguito al secondo dei due rigori assegnati all'Inter e alla rete del 4-2 siglata da Perisic.

Coreografie scenografiche e cori hanno fatto da sostegno a entrambe le squadre (i gol: doppietta di Calhanoglu, Perisic e Barella; Alex Sandro e Vlahovic) in uno stadio da tutto esaurito diviso a metà.

