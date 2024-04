Il Genoa era già aritmeticamente salvo da ieri, ma non ha fatto sconti al Cagliari: 3-0 e partita chiusa in poco più di un'ora, dopo averla indirizzata coi gol fra il 17' e il 27'. «Stasera abbiamo espresso un ottimo calcio e un ottimo atteggiamento, non era così scontato», la soddisfazione dell'allenatore dei liguri Alberto Gilardino. «A 39 punti si poteva pensare di abbassare il livello di mentalità, invece questo è un gruppo molto forte. Basti vedere Thorsby: era da tempo che non giocava titolare e ha fatto una partita incredibile. Abbiamo fatto un qualcosa di straordinario, il merito va dato ai ragazzi».

Il ringraziamento

Gilardino ha ricevuto i complimenti di Ranieri per la partita e la stagione: «Lo ringrazio, è un allenatore di grande competenza ed esperienza che ha vinto. Mi fa molto piacere». Sulle voci di un possibile cambio di panchina non esclude la permanenza al Genoa: «Ci incontreremo nei prossimi giorni con la società e vedremo».

