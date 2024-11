«Credo che Gigi Riva sarebbe stato sicuramente orgoglioso per la partita che il Cagliari ha fatto stasera». È la certezza che ha Davide Nicola sulla prova dei rossoblù nel gran 3-3 contro il Milan, dove il pareggio è arrivato al termine di una gran prestazione e con un eurogol di Gabriele Zappa all’89’ «Per noi è fonte di ispirazione, anche la celebrazione per i suoi 80 anni è stata molto toccante», ha detto l’allenatore sulla Football Week e il tributo al Mito. «I ragazzi hanno fatto la partita che volevamo fare, senza rinunciare a giocare e a esprimere noi stessi. Certo, ci sono cose che possiamo migliorare ma la mentalità è acquisita e lo dimostra l’aver concretizzato in gol la mole di occasioni conquistando anche punti».

Per Nicola, in sala stampa, anche un giudizio sulla prima di Alen Sherri, preferito a Simone Scuffet: «Avevo l’esigenza di avere tutta la rosa al top, non possiamo permetterci di fare calcoli solo su alcuni giocatori. Quelli a cui permetti di dimostrare il loro valore arriva il momento in cui possono fare la differenza, anche solo per una partita. È una forma di rispetto verso l’atleta, poi è inutile nascondere che c’è chi giocherà più degli altri ma per me è fondamentale che tutti sappiano di poter dare una mano. Scuffet ha fatto bene fino a ora, la prova di Sherri è stata in linea con quella della squadra con alcune cose buone e altre da migliorare».

© Riproduzione riservata