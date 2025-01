Neanche il tempo di gustarsi il prezioso successo esterno sul campo dell'Empoli, che per il Lecce di Marco Giampaolo è ancora tempo di esami.

I giallorossi sono attesi domani pomeriggio dal match in casa del Cagliari, altra importante tappa in chiave salvezza. Quattro punti nel doppio impegno in trasferta per i sardi, con il tecnico Nicola che sembra aver trovato la quadra.

In casa Lecce l'allenatore giallorosso vede così il match: «Il Cagliari è una formazione che si fa rispettare», dice Giampaolo nella conferenza della vigilia, «Ci sono tante partite in questa gara, giochiamo in un campo ostico, con il pubblico attaccato alla squadra che rappresenta una risorsa in più per i giocatori, e che potrebbe portare una certa inerzia alla squadra. Dobbiamo essere pronti agli eventi, stare dentro nei momenti della partita: insomma sarà una buona prova di maturità, soprattutto sul piano della consapevolezza di cosa siamo come squadra».

Due squadre simili, che lottando per il medesimo obiettivo: «È vero», ammette il tecnico, «esistono diverse somiglianze, anche dal punto di vista calcistico. Domani la posta in palio è alta per entrambe le compagini, non la ritengo ancora una gara da dentro o fuori ma potrebbe risultare determinante a fine campionato: e questo i miei ragazzi lo sanno bene. Abbiamo lavorato molto sull'aspetto mentale e su quale tipo di partita è necessario fare, e dobbiamo essere preparati a tutte le piccole cose che fanno parte della sfera emozionale, oltre che fisica».

L'obiettivo è ripetere la bella prova di Empoli, con la vittoria raggiunta pur tra le difficoltà, con un approccio diverso nelle due frazioni di gioco: «Nel corso della gara esistono sempre momenti in cui fai meglio o peggio dell'avversario», precisa Giampaolo, «non puoi prendere il sopravvento sull'avversario per tutto il tempo, e quando stai subendo devi cacciare fuori delle risorse tecniche. In alcuni frangenti a Empoli abbiamo sottovalutato alcuni aspetti, e per questo mi sono arrabbiato tantissimo con la squadra. Sono dei dettagli che possono spostare l'equilibrio, ma non possiamo pensare di andare a Cagliari e stare per tutta la gara con la sigaretta in bocca». E sulla sua esperienza in maglia rossoblu conclude: «Si tratta di una piazza bellissima, perché rappresenti un isola, perché al di là delle vicissitudini calcistiche sono stato bene, sono tornato altre volte e ci torno volentieri».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata