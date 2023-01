Risultati non proprio favorevoli al Cagliari nel pomeriggio di Serie B, perché vincono entrambe le squadre al secondo posto. Per il Genoa successo allo scadere, la Reggina invece in rimonta ed è il Pisa (come la Ternana, impegnata nello scontro diretto) a perdere punti. Domani alle 16.15 la capolista Frosinone va a Brescia per chiudere la ventunesima giornata.

All'ultimo. Il Genoa vince 1-2 a Benevento sull'ultimo pallone e con gli ex dei sanniti: apre Coda nel primo tempo, chiude al 94' Pușcaș da subentrato di testa dopo che aveva pareggiato l'ex Cagliari Tello a metà ripresa. I rossoblù di Gilardino, che dal cambio in panchina stanno volando, restano secondi a pari punti con la Reggina, che deve soffrire contro la Ternana ma poi vince a sua volta 2-1: è Fabbian, centrocampista classe 2003 in prestito dall'Inter già arrivato a quota sei gol, a ribaltare il risultato a Reggio Calabria con una doppietta dopo il vantaggio iniziale di Pettinari.

Le altre. Una mano al Cagliari la dà il Como, che ferma al 95' il Pisa dando alla formazione di Ranieri la possibilità di portarsi a +1 in caso di successo col Cittadella. I lariani vanno in vantaggio con Cutrone, poi Cerri si procura e si fa parare un rigore favorendo la rimonta ospite, col pari dell'ex rossoblù Tramoni su errore di Ghidotti e vantaggio con un eurogol di Masucci all'83' in girata dai sedici metri. Non basta però alla squadra di D'Angelo, perché all'ultimo dei cinque minuti di recupero l'inserimento vincente di Da Riva vale il pareggio del Como: 2-2. Splendida anche la battuta al volo di Vázquez nel 2-0 del Parma al Perugia (apre Benedyczak), nel finale in un minuto e mezzo il Modena trova i gol per superare con lo stesso risultato il Cosenza sempre più fanalino di coda in Serie B. Tutto nel primo tempo fra SPAL e Ascoli per l'1-1 finale, mentre Venezia-Südtirol è iniziata con oltre mezz'ora di ritardo per la rottura di una tubatura che ha allagato una parte di campo: vince la squadra di Bisoli 0-1, gol di Tait al 76’ che mantiene la matricola nelle zone altissime della classifica.

