Finisce 1-1 il primo tempo di Genoa-Cagliari. Gol tutti in avvio: al rigore di Marin ha risposto Frendrup.

Al 5' angolo per il Cagliari, Marin mette in mezzo e colpisce di testa Mina chiedendo un tocco di mano di Thorsby. Che, effettivamente, tocca col braccio sinistro altissimo: l'arbitro Sozza, richiamato dal Var Marini, va al monitor e dà rigore trasformato da Marin all'8'. Quattro minuti e pareggio del Genoa: su rimessa laterale Pinamonti e Mina a contrasto in area, palla buona per Frendrup che calcia da posizione centrale e fa 1-1.

Altro corner per il Cagliari al 19', sempre Marin su Mina e il suo colpo di testa stavolta è alto. Due minuti dopo l'occasionissima è del Genoa: gran palla di Badelj per Miretti, controllo in area e sinistro a lato di un soffio. Bravissimo Zortea in contrasto a evitare che Thorsby possa deviare da due passi ma occasionissima per il Genoa. La replica ospite è al 32', con cross di Zappa su cui Leali esce male e Piccoli di testa spedisce alto.

Nel secondo dei due minuti di recupero si accende Gaetano: bel tiro col destro sul palo lontano e Leali manda in corner.

