Cala il sipario sulla stagione 2024-2025 di Serie A, dopo che il Napoli venerdì ha vinto lo scudetto battendo 2-0 il Cagliari. I verdetti principali di oggi vedono la Juventus prendersi il quarto posto e la Champions League, retrocedono Empoli e Venezia.

La Juventus soffre tantissimo, ma vince 2-3 a Venezia e chiude la Serie A al quarto posto: parteciperà alla prossima Champions League, come avviene in maniera continua dalla stagione 2012-2013. Agli arancioneroverdi – che dovevano solo vincere per avere speranze salvezza – non basta andare avanti al 2’ con Fila e pareggiare a inizio ripresa con Haps, è un rigore di Locatelli (concesso per fallo dell’ex Nicolussi Caviglia su Conceição) a chiudere i conti al 73’. Non basta quindi lo 0-2 della Roma a Torino: per Claudio Ranieri si chiude così la sua carriera in panchina, coi granata che lo hanno celebrato con una targa e un video sui maxischermi prima della partita.

La targa per Claudio Ranieri prima di Torino-Roma (foto Ansa)

L’altra retrocessa, oltre al Venezia, è l’Empoli al quale – rispetto a un anno fa – l’ultima giornata di Serie A è ora indigesta. Fatale ai toscani la sconfitta per 1-2 in casa col Verona, con l’Hellas che con questo risultato scavalca il Cagliari che chiude quindicesimo. Impresa del Lecce di Marco Giampaolo: espugna l’Olimpico (0-1 con la Lazio) e si salva pur restando un tempo in dieci per il doppio giallo a Pierotti. Traguardo raggiunto anche dal Parma, ribaltando il risultato da 2-0 a 2-3 con l’Atalanta con gol decisivo al 91’ di Ondrejka che aveva anche pareggiato in precedenza. Bergamaschi tranquilli al terzo posto, con i tifosi che hanno esposto uno striscione eloquente: «Gasperini vattene a rinnovare il contratto», chiedendo a gran voce un prolungamento del proprio tecnico.

In zona Europa, con Roma e Bologna (grazie alla vittoria della Coppa Italia) in Europa League, è la Fiorentina a conquistare di nuovo la Conference League. Il 2-3 a Udine, con gol di Kean nel finale, permette di scavalcare la Lazio che resta fuori da tutto assieme al Milan, il quale sapeva già di non poter fare le coppe nella prossima stagione. La Serie A 2025-2026 inizierà sabato 23 agosto, venerdì 6 giugno (ore 18.30) la presentazione del calendario.

Classifica finale Serie A 2024-2025

Napoli 82 (campione, in Champions League)

Inter 81 (in Champions League)

Atalanta 74 (in Champions League)

Juventus 70 (in Champions League)

Roma 69 (in Europa League)

Fiorentina 65 (in Conference League)

Lazio 65

Milan 63

Bologna 62 (in Europa League)

Como 49

Torino 44

Udinese 44

Genoa 43

Verona 37

Cagliari 36

Parma 36

Lecce 34

Empoli 31 (retrocesso)

Venezia 29 (retrocesso)

Monza 18 (retrocesso)

