Finisce 1-1 il primo tempo tra Frosinone e Cagliari, con i rossoblù avanti con Luvumbo e ripresi dalla capolista grazie a un guizzo di Rohden.

Liverani sorprende ancora. In difesa, turno di riposo per Altare e coppia centrale inedita, con Capradossi e Obert, mentre sugli esterni ci sono Di Pardo e Carboni. In mezzo, Viola è affiancato da Nandez e Rog, mentre, sulla trequarti, esordio stagionale per Kourfalidis, a sostegno di Lapadula e Luvumbo. Proprio l'angolano parte col piede giusto. Prima (4') impegna Turati in angolo, poi (14') colpisce: lancio di Carboni, Luvumbo brucia i centrali di casa, aggira Turati e mette dentro la prima rete subita dal Frosinone allo “Stirpe”.

Il Cagliari sembra accontentarsi e lascia campo alla squadra di Grosso. Radunovic fa buona guardia sui tiri tutt'altro che irresistibili di Sampirisi e Boloca. Ma al 32' errore difensivo di Carboni sul lancio di Garritano e Rohden fa 1-1. Al 38' il Cagliari viene graziato da Moro, che, tutto solo davanti a Radunovic, mette alto. Il primo tempo non regala altre emozioni e le squadre vanno al riposo in parità.

© Riproduzione riservata