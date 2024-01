Sembra passato un secolo da quella clamorosa partita del girone d’andata, quando un Cagliari sull’orlo del baratro recuperò tre gol alla Domus dando via, di fatto, a un altro campionato. Anche per il Frosinone sono cambiate tante cose da quel 4-3, e gli uomini di Di Francesco vivono oggi il loro momento più complicato in assoluto, con cinque sconfitte consecutive che hanno ridotto a uno i punti che separano i ciociari dai rossoblù. Oggi, la resa dei conti.

Fischio d’inizio alle 12.30, queste le scelte ufficiali dei due tecnici:

Frosinone (3-4-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Cheddira, Reinier. All. Di Francesco

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Sulemana, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri

© Riproduzione riservata