Alberto Dossena non si nega una critica all’arbitro Dionisi, per la punizione che ha portato in vantaggio il Frosinone a un quarto d’ora dalla fine. Il difensore segnala come - a suo avviso - non ci fosse irregolarità: «In occasione del fallo da cui è scaturita la punizione l’avversario mi è passato davanti ed è andato a terra. L’arbitro ha decretato che ci fosse fallo, poi complimenti a Soulé per il gran gol», ha detto.

Sulla partita, però, ammette gli errori che hanno portato il Cagliari dallo 0-1 all'intervallo alla brutta sconfitta per 3-1: «È chiaro che abbiamo sbagliato l’approccio nel secondo tempo. Ci siamo abbassati un po’ troppo e abbiamo subito, dovevamo sicuramente dare di più anche se fino all’ultimo siamo rimasti in partita e abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare».

Cagliari ancora a secco di successi esterni, ma Dossena volta pagina: «Dispiace non aver ancora ottenuto una vittoria fuori casa, però sono certo che presto arriverà. Venerdì però abbiamo il Torino in casa e dobbiamo assolutamente dimostrare di voler vincere e portare a casa i tre punti, perché per noi è importante».

© Riproduzione riservata