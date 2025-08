«Con profondo dolore le sigle sindacali nazionali SIM - Marina, AMUS - Aeronautica e SIAMO - Esercito comunicano che è giunta la notizia della scomparsa del collega militare rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto il giorno precedente, 31 luglio 2025, sulla Nuova Strada Statale 125, nei pressi di Geremeas».

Inizia così la nota dei sindacati dei militari diffusa dopo la conferma del decesso di Francesco Pintus, militare di 47 anni originario di Meana Sardo, residente a Quartu.

«L’incidente, che ha coinvolto tre sottufficiali delle Forze armate impiegati presso il Poligono Interforze del Salto di Quirra, rappresenta l’ennesima drammatica conferma delle condizioni di rischio cui è esposto quotidianamente il personale pendolare, soprattutto quello dislocato in sedi disagiate e scarsamente collegate», proseguono le associazioni sindacali, esprimendo «vicinanza e cordoglio alla famiglia del collega deceduto, nonché solidarietà ai colleghi coinvolti e all’intera comunità militare del Poligono».

«In qualità di Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM) riconosciute e rappresentative a livello nazionale, SIM - Marina, AMUS - Aeronautica e SIAMO - Esercito interloquiranno con le autorità competenti per individuare misure concrete e sostenibili, atte a mitigare eventuali fenomeni incentivanti, diretti o indiretti, che possano spingere il personale a esporsi a rischi evitabili pur di adempiere agli obblighi di servizio», prosegue la nota.

Ancora, viene spiegato, «la sicurezza e l’incolumità complessivi del personale militare devono tornare ad essere una pr iorità assoluta, soprattutto in contesti dove le difficoltà logistiche e infrastrutturali so no note da tempo, ma ancora troppo spesso sottovalutate. Le scriventi APCSM resteranno vigili – concludono i sindacati – sull’evoluzione della situazione e disponibili a un dialogo immediato con i vertici istituzionali e militari, affinché si giunga a soluzioni strutturali che tutelino la vita, la dignità e il servizio dei militari italiani».

