«Un Papa diverso, vicino, argentino. Grazie per aver fatto del mondo un posto migliore. Ci mancherai».

Anche il campionissimo argentino Lionel Messi ha voluto tributare il suo omaggio a Papa Francesco, morto oggi all’età di 83 anni.

Bergoglio era un grande appassionato di calcio nonché tifoso del San Lorenzo e ovviamente della nazionale albiceleste.

«QEPD (abbreviazione in spagnolo per “Riposa in pace”, ndr) Papa Francesco», ha aggiunto Messi in una storia su Instagram, postando una foto di quando andò in Vaticano e donò un alberello di ulivo al pontefice.

