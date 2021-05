Sono iniziati gli allenamenti degli azzurri al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in vista dell’amichevole in programma alla Sardegna Arena di Cagliari contro San Marino, primo test prima dell’inizio dell’Europeo.

I calciatori agli ordini di Mancini (per ora 32, con la lista ufficiale dei convocati che verrà diramata nei prossimi giorni) hanno cominciato con test atletici e sessione di corsa.

La preparazione avviene sostanzialmente a porte chiuse, con poche foto e poche dichiarazioni che trapelano. Ma si tratta di un ritiro di relax, prima di aumentare il ritmo in maniera decisa.

"Vogliamo dare ai giocatori - ha detto il team manager della Nazionale, Lele Oriali - per la possibilità di stare 4-5 giorni con le famiglie e allo stesso tempo per capire le condizioni di ognuno di loro. Siamo contenti: ci si ritrova tutti insieme. Molte cose saranno

concesse in questi giorni. Quando si riprenderà a Coverciano

rientreremo nella bolla".

Buone notizie arrivano però dallo staff medico: "Tutti i giocatori non in perfette condizioni fisiche - ha detto a fine seduta il medico della Nazionale Andrea Ferretti - sono potenzialmente recuperabili. Bisogna valutare giorno per giorno ma ora come ora per tutti non è escluso il recupero".

Cragno e Pessina (da Instagram)

Le condizioni più serie sembrano quelle di Verratti: "Ma il ginocchio - ha detto Ferretti - non va male. Si può considerare anche eventualmente l'ipotesi di un impiego a Europeo avviato: si devono però fare delle valutazioni. Importante per tutti i giocatori la collaborazione dei club che ci hanno fornito indicazioni fondamentali sulle condizioni dei giocatori". Gli altri del gruppetto di acciaccati? "Quello che sta meglio è Acerbi - ha spiegato lo staff medico - poi stiamo tenendo sotto controllo le condizioni di Sensi e Raspadori. Spinazzola e Pellegrini arrivano da infortuni relativamente più datati".

