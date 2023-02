Il Cagliari va all'intervallo in svantaggio 1-0 col Modena e con l'uomo in meno per l'espulsione di Rog.

Ranieri conferma il Cagliari vittorioso con la Spal per dieci undicesimi, con Luvumbo preferito a Falco al fianco di Lapadula e con Rog a sostituire l'infortunato Nandez. E il croato gioca da trequartista, andando a incollarsi sul play del Modena Gerli. O almeno ci prova. Perché sono proprio i padroni di casa guidati dall'ex rossoblù Tesser a comandare la gara, anche se per vedere un primo tentativo di tiro si deve aspettare il 21', con un colpo di testa di Falcinelli alto. Al 22', ingenuità di Makoumbou, che non si accorge di Falcinelli e, cercando di spazzare, abbatte l'attaccante. Dopo un lungo controllo al Var, l'arbitro decreta il rigore, realizzato da Diaw (25').

La reazione del Cagliari è tutta in una mischia sventata da Gagno e un tiro-cross di Luvumbo, intercettato sempre dal portiere. Tutto qui e le squadre vanno al riposo col Modena avanti. Come non bastasse, al 47' i rossoblù restano in dieci per una decisione quanto meno discutibile dell'arbitro, che trasforma un fallo subito in un fallo commesso ed espelle Rog per doppia ammonizione. Per il primo tempo può bastare così.

