Un'attesa lunga 22 anni, il Como torna in Serie A.

Col Cosenza negli ultimi 90 minuti di stagione basta un pari, perché il Venezia perde e vai ai playoff. Al Sinigaglia, vestito a festa per l'occasione e anche alla presenza di Thierry Henry, la squadra di Roberts e Fabregas (in passato di proprietà del cagliaritano Roberto Felleca) ottiene il pass per la serie A.

Vano il tentativo di ribaltare l'epilogo del campionato da parte del Venezia, che contro lo Spezia si giocava la possibilità di annullare il -2 in classifica con cui aveva iniziato gli ultimi 90 minuti di gioco.

A Como hanno potuto così stappare lo spumante che avevano già messo in ghiaccio la scorsa domenica, quando la matematica certezza del ritorno in A è venuta meno per lo 0-0 al Braglia (trasferta interdetta ai tifosi lariani), proprio mentre il Venezia vinceva in pieno recupero contro la Feralpisalò e teneva vivo il sogno promozione.

Con il pass per la massima categoria, il Como si guadagna il palcoscenico adeguato per le proprie possibilità e finanze, visto che l'indonesiana proprietà degli Hartono è la più ricca del panorama calcistico italiano. Ora l'ambizione, neanche a dirlo, è subito quella di affacciarsi a un posto europeo, sebbene la società non abbia fatto manifesti programmatici.

