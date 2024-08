Primo punto da allenatore in Serie A per Cesc Fàbregas, che ferma il Cagliari sull'1-1. Un Como che è cambiato con le sostituzioni nella ripresa del tecnico spagnolo: «Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di personalità e coraggio con tanti giocatori giovani», il suo giudizio. «Sono contento, però bisogna continuare a crescere e a lavorare. Siamo in fase di ricostruzione, vogliamo andare a vincere tutte le partite contro chiunque. Per me questa è la mentalità che dobbiamo avere: due anni fa non avevamo un centro sportivo, adesso siamo in Serie A».

La crescita

Una delle mosse di Fàbregas in Cagliari-Como è stata la posizione di Strefezza: «Mi piace che si sia vista la scelta tattica. Il Cagliari è una squadra che va tanto uomo contro uomo, per questo avevo bisogno di tanta mobilità e coraggio per ricevere la palla. Da quando è arrivato a gennaio ha fatto la differenza, è un professionista e un ragazzo d'oro». Mentre Belotti si è fermato alla rete annullata in avvio: «Quando si lavora come fa lui ogni giorno il gol è solo questione di tempo. Crescerà come tutta la squadra, ma per me ha fatto una grande partita».

© Riproduzione riservata