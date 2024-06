È il primo dentro o fuori di Euro 2024. Questa sera alle 21 l’Italia affronta la Croazia al Lipsia Stadium di Lipsia.

In caso di pareggio o vittoria gli azzurri chiudono il girone B al secondo posto e volano agli ottavi, dove affronterebbero sabato 29 giugno alle 18 la Svizzera, seconda nel girone A che si è chiuso ieri e ha visto la Germania arrivare prima in extremis, grazie a un gol in pieno recupero di Fullkrug.

Se l’Italia dovesse invece perdere con la Croazia, bisogna iniziare a fare dei calcoli. In caso di contemporanea vittoria dell’Albania contro la Spagna (già sicura di aver vinto il girone) gli azzurri scivolerebbero al quarto posto e finirebbero mestamente fuori dagli Europei. Se invece l’Albania non dovesse vincere, l’Italia arriverebbe terza nel girone e avrebbe grandi possibilità di essere ripescata. Passano le 4 migliori terze e già rispetto rispetto alla terza del gruppo A, dove l’Ungheria ha 3 punti e -3 di differenza reti, la squadra di Spalletti starebbe meglio (a meno di un ko con 4 gol di scarto).

Quando e con chi giocherebbero gli azzurri in caso di ripescaggio? Due le possibilità: lunedì 1 luglio alle 21 contro la prima del girone F (il Portogallo) o martedì 2 luglio alle 18 contro la prima del girone E (qui abbiamo 4 squadre appaiate a 3 punti, Romania, Belgio, Ucraina e Slovacchia).

Secondo le ultime indiscrezioni questa sera Spalletti dovrebbe cambiare il centravanti, Retegui dentro Scamacca fuori. In bilico le presenze di Jorginho a centrocampo (pronto Cristante) e degli esterni Di Lorenzo e Dimarco (Darmian e Cambiaso preallertati).

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata