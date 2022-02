Christian Eriksen è tornato in campo a otto mesi (per la precisione 259 giorni) dall'arresto cardiaco che ebbe in campo nella partita degli Europei tra Danimarca e Finlandia.

Il danese ex Inter, salvo per miracolo durante la partita d’esordio degli Europei, è entrato in campo a partita in corso, al 7’ del secondo tempo, nel match tra il suo Brentford e il Newcastle.

Al centrocampista è stato impiantato un defibrillatore, non può giocare in Italia per il regolamento del nostro campionato e quindi ha dovuto dire addio all’Inter e accasarsi al Brentford. Oggi la prima convocazione e il ritorno in campo, l’inizio della sua seconda vita calcistica.

La sfida di Premier League era già segnata, con la squadra di Eriksen sotto di due gol e con un uomo in meno. Eriksen è entrato al posto di Jensen.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata