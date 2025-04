Per la Lega Serie A è Yerry Mina il migliore in campo di Empoli-Cagliari, finita 0-0. «Siamo contenti per oggi, era difficile e abbiamo giocato da squadra prendendo un punto importante», ha detto il difensore colombiano al termine della partita, con in mano il premio di Player of the Match. «È un campionato difficile, andiamo avanti partita per partita, con calma e serenità, sappiamo di doverlo ancora conquistare il nostro obiettivo, ma serve questo atteggiamento».

Mina, come spesso gli capita, ha giocato una partita nella partita contro un attaccante rivale. In questo caso Christian Kouamé che era stato suo compagno alla Fiorentina: «Un avversario tosto. È una bella persona ed è stato bello ritrovarlo, ma anche gli altri dell’Empoli erano sicuramente probanti». Il duello l’ha vinto il numero 26 del Cagliari, che ha negato qualsiasi occasione all’ex viola.

Fra i migliori in campo di Empoli-Cagliari anche Michel Adopo, ancora una volta grande protagonista: «Conoscevamo le difficoltà della giornata, siamo stati bravi a combattere su tutte le palle soffrendo il giusto come era normale. I tifosi oggi ci hanno dato una grossa mano, noi corriamo e lottiamo per loro, con loro. Gli ex? È normale voler fare bella figura e dare ancora di più, ma oggi siamo stati tutti bravi e mentalizzati per portare a casa un punto prezioso con cui continuare a lottare».

