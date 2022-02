“Alla fine, visto il secondo tempo, il Cagliari ha meritato di pareggiare". Questo il commento di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, dopo il pareggio del Castellani contro il Cagliari di Mazzarri, con le reti di Pinamonti e Pavoletti.

"Speravamo di portare la gara alla vittoria finale però bisogna fare i conti con l'avversario che è stato più bravo di noi ad inizio gara, dove noi non eravamo i soliti”, ha detto Andreazzoli nel dopopartita. Aggiungendo: “Ci siamo poi sciolti, abbiamo fatto un gol, potevamo farne altri, e nella ripresa è uscito fuori l'avversario che ha messo tutto quello che aveva. E nelle situazioni finali, quando non hai il pieno controllo, puoi subire”.

"Non penso ci sia mancata la concentrazione, i ragazzi ne hanno sempre molta ed hanno sempre molta voglia di fare - ha aggiunto il tecnico dei toscani - Non siamo in zona comfort in classifica, possiamo accettare il pareggio con più tranquillità di loro, abbiamo cercato la vittoria e non perdendo oggi, avendo vinto all'andata, è un vantaggio per noi non da poco. Ho fatto una scelta togliendo Cutrone speravo di avere maggior palleggio con i trequartisti e non è andata così, ma alle volte la indovini, altre volte no".

