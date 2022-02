Il Cagliari conquista un altro punto, pareggiando in rimonta nella trasferta del Castellani contro l’Empoli. Padroni di casa in vantaggio con Pinamonti nel primo tempo, Pavoletti entra nella ripresa e trova l’1-1, sfiorando anche il vantaggio in chiusura.

FORMAZIONI – Per il match della 25esima giornata mister Mazzarri manda in campo dal primo minuto Cragno, Goldaniga, Lovato, Obert, Bellanova, Marin, Grassi, Dalbert, Lykogiannis, Joao Pedro, Pereiro.

Andreazzoli risponde con Vicario, Stojanovic, Viti, Romagnoli, Parisi, Bandinelli, Asllani, Zurkowski, Bajrami, Cutrone, Pinamonti.

Direzione di gara affidata all’arbitro abruzzese Dionisi.

PRIMO TEMPO – La partita è subito viva e vivace e dopo sei minuti arriva la prima, vera occasione. È dell’Empoli, con Parisi che ci prova da fuori, costringendo Cragno ad allungarsi per deviare in corner. Il Cagliari risponde con un colpo di testa di Lovato, su calcio d’angolo, che non crea però troppi grattacapi a Vicario.

Dopo nemmeno un quarto d’ora l’arbitro Dionisi s’infortuna ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto il quarto uomo Marini.

Al 27esimo il Cagliari perde Lovato, colpito da un fastidio muscolare, e Mazzarri è costretto a sostituirlo con Altare.

Cinque minuti dopo momenti di paura per i tifosi rossoblù: Cragno sbaglia il controllo di piede su un retropassaggio e per poco la palla non finisce a Cutrone e Pinamonti per il più facile dei gol. Il portiere dei sardi riesce però a rimediare, facendo poi suo il pallone. Ma che brivido!

Al 38esimo l’Empoli passa in vantaggio. Marin sbaglia il passaggio in fase d’attacco, contropiede fulmineo di Bajrami che poi pesca l’unico compagno in mezzo all'area sarda: Pinamonti, che controlla di destro, elude Obert e batte Cragno col sinistro per l’1-0.

Nei 7 minuti di recupero ancora Empoli e ancora Bajrami, che libera il destro da fuori, con Cragno che in qualche modo devia in angolo. E poi è Pinamonti a fallire il raddoppio appena prima dell’intervallo.

I soccorsi all'abritro Dionisi dopo l'infortunio (Ansa)

SECONDO TEMPO – Nella ripresa il Cagliari prova subito a raddrizzare la partita. Lo fa dopo 5 minuti con Pereiro, che tenta il tiro a scendere dalla distanza, con la palla che finisce fuori, non lontano dal sette della porta difesa da Vicario. Poi è ancora il numero 20 uruguaiano a scoccare a rete, sempre con il mancino, ma in questo caso è proprio Vicario a negargli il gol, deviando in corner.

Al 60esimo l’Empoli reclama il penalty per un tocco di mano di Goldaniga, nel corso di un duello con Cutrone. Scatta il check del var, ma l’arbitro non concede il fallo per un precedente offside proprio di Cutrone.

Al minuto 58 Mazzarri manda in campo Baselli e Ceppitelli, che rilevano Lykogiannis e Obert.

Il tempo passa, ma gli avanti del Cagliari non riescono a creare veri grattacapi a Vicario. Ci pensa allora Altare, che prova il tiro da fuori trovando l’ottima risposta di Vicario.

Al 79esimo il mister dei rossoblù tenta il tutto per tutto, inserendo altre due punte: out Bellanova e Marin, in Keita e Pavoletti.

La trazione anteriore dei rossoblù dà subito i suoi effetti: all’84esimo Baselli ci prova da fuori, la difesa respinge sulla linea, si innesca un’azione insistita e alla fine è Pavoletti a insaccare sotto porta la rete che vale il pareggio.

Dopo neanche tre minuti è ancora Pavoletti a sfiorare la marcatura, raccogliendo di testa un cross di Pereiro, con la palla che sfiora l’incrocio dei pali e termina fuori di un soffio.

Nei 7 di recupero entrambe le squadre ci provano, ma senza occasioni: finisce 1-1.

