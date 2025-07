Sotto la pioggia, nell'amichevole con l'Ospitaletto, ma col sorriso. Perché per Elia Caprile mettersi i guanti e parare resta la cosa più bella del mondo. «Non vedevo l’ora di iniziare», ha esclamato il portiere del Cagliari in conferenza stampa. Che per prima cosa vuol ringraziare proprio il club rossoblù: «Sono contento per lo sforzo fatto dal Cagliari, che ha investito così tanto su di me, dandomi fiducia».

Otto milioni al Napoli per portarlo in Sardegna a titolo definitivo. Qualche voce di mercato, «ma erano solo voci. Ripeto, ringrazio il Cagliari per lo sforzo, sono contento di essere rimasto qui e penso solo a far bene».

Anche perché Caprile sa che dalle prestazioni in rossoblù passa anche il sogno della Nazionale. A disposizione di Pisacane: «mi chiede di parare e di partecipare con il gioco, oltre che parlare e dare una mano alla squadra» e del nuovo preparatore Bucci: «Ci stiamo conoscendo. Ne approfitto per ringraziare Squizzi, con cui ho lavorato dai tempi del Chievo, ma ora non vedo l’ora di conoscere bene Bucci e migliorarmi».

