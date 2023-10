La talpa di Fabrizio Corona sarebbe lo zio dell’ex calciatore dell’Inter Antonio Esposito. Nato a Napoli nel 1990, centrocampista che non ha mai sfondato nel calcio dei big, ha militato nei nerazzurri tra il 2008 e il 2010 (l’anno del triplete) e gioca ora in un club di dilettanti da cui è stato momentaneamente sospeso.

Corona, senza fare nomi, aveva parlato dello zio di un ex calciatore dell’Inter, il quotidiano “La Verità” lo aveva individuato in Esposito.

E lo stesso diretto interessato ha riconosciuto nel video mandato in onda ieri alla trasmissione “Avanti Popolo” la voce dello zio. Ma nega di essere stato nel giro.

«Sono distrutto – le sue parole -, quello che sta succedendo è allucinante. Non c’entro niente, la gente su questa vicenda delle scommesse fa i nomi a caso. Ho riconosciuto la voce di mio zio nel video con Corona, ma non so perché lo stia facendo. E comunque io non sono indagato».

Nel filmato si vede la misteriosa talpa (volto oscurato) parlare con Corona del nipote: «Lui ha sempre giocato per Zaniolo. Zaniolo gli mandava pin, codice iban e gli diceva quello che doveva giocare. E lui giocava, anche su partite di calcio italiano».

