Con la promozione in Serie D del Budoni tramite i playoff nazionali l'organico della prossima Eccellenza scende a diciassette società, rispetto alle diciannove della stagione conclusa da poco. Stando all'attuale numero, in attesa del completamento delle iscrizioni, si va verso un nuovo campionato dispari, ossia con una squadra a turno che si ferma per il riposo, con le novità di Barisardo, Tempio e Villasimius come neopromosse.

L'obiettivo del Comitato Regionale è però quello di tornare a sedici club, come avvenuto l'ultima volta nel 2019-2020 quando il torneo non si era potuto completare per la pandemia. E potrebbe avvenire già nella nuova stagione: l'Ilvamaddalena, unica sarda retrocessa dalla Serie D dopo il playout con l'Atletico Uri, a breve presenterà la domanda per il ripescaggio nel campionato interregionale. Lo farà a inizio luglio, poi però dovrà attendere tutto l'iter legato alle iscrizioni, agli eventuali ricorsi e alla graduatoria, perciò se ne saprà di più ai primi di agosto. Nel caso in cui l'Ilva dovesse essere confermata in Eccellenza è difficile che si proceda a un ripescaggio per arrivare a un format pari, ossia diciotto, visto che l'obiettivo è quello di ridurre il numero. Ma potrebbero esserci meno retrocessioni rispetto alle quattro della stagione finita a maggio coi playout. L'ultima volta con diciassette società in Eccellenza risale al 2018-2019, quando trionfò il Muravera di Francesco Loi.

Eccellenza, le società aventi diritto per il 2023-2024. Barisardo (neopromossa), Bosa, Calangianus, Carbonia, Ferrini, Ghilarza, Iglesias, Ilvamaddalena (retrocessa), Li Punti, Ossese, San Teodoro-Porto Rotondo, Sant'Elena, Taloro Gavoi, Tempio (neopromossa), Tharros, Villacidrese, Villasimius (neopromossa).

