È ufficiale: Marco Palestra è un nuovo giocatore del Chelsea. L'esterno italiano ed ex rossoblù, salutata l'Atalanta, approda in Premier League, sfumando così l'ipotesi di un trasferimento all'Inter.

Reduce da una stagione in crescita con il Cagliari Calcio, dove si è messo in evidenza sotto la guida di Fabio Pisacane, Palestra ha firmato un contratto che lo legherà alla nuova squadra fino al 2033.

Ad annunciare l'operazione è stato lo stesso Chelsea con una nota ufficiale: «Il Chelsea è lieto di annunciare l'ingaggio del nazionale italiano Marco Palestra dall'Atalanta. Il difensore ha firmato un contratto fino al 2033 e si unirà ai nuovi compagni per la preparazione precampionato agli ordini di Xabi Alonso». L'operazione si chiude sulla base di 55 milioni di euro, più bonus, con l'Atalanta che mantiene anche il 10% sull'eventuale futura rivendita.

(Unioneonline)

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