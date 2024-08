Clamorosa decisione di Paulo Dybala, che dice di no ai 75 milioni degli arabi del Al-Qadsiah per restare in Serie A.

Quando ormai sembrava tutto fatto, ecco il colpo di scena imprevisto: il campione argentino rimane a giocare in Italia, con la maglia giallorossa. Lo ha comunicato lui stesso, attraverso un post sui propri social, dove si legge: «Grazie Roma, ci vediamo domenica».

Un annuncio che ha scatenato la felicità del popolo romanista, che spera ora di vedere in campo la Joya già nella prossima sfida di campionato contro l’Empoli.

