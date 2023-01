Terza partita da titolare per Alberto Dossena, che anche questo pomeriggio ha aiutato il Cagliari a chiudere con la porta inviolata. Non solo: per poco (gran parata del portiere del Cittadella Kastrati) non riusciva a sbloccare il match nel primo tempo. Dopo lo 0-0 del "Tombolato" il difensore trova qualcosa di buono: «Sicuramente il rammarico c'è, però dobbiamo comunque guardare il lato positivo. Ovvero: nelle ultime tre gare abbiamo collezionato sette punti. Ora dobbiamo guardare avanti, alla prossima sfida. Sicuramente sono dispiaciuto perché potevo realizzare il mio primo gol con questa maglia, però sono sicuro che arriverà prima o poi l'appuntamento».

Buone sensazioni

Per Dossena c'è qualcosa di diverso rispetto a prima che Ranieri tornasse in panchina: «Ci ha portato tanta consapevolezza e fiducia. Sappiamo di dover difendere al meglio, non abbiamo trovato il gol ma abbiamo tutte le qualità per farlo». Pur non avendo trovato la vittoria questo pomeriggio, il difensore è soddisfatto del rendimento personale e di squadra: «Sicuramente sono molto contento delle ultime partite. Il nostro obiettivo è quello di non prendere gol, mi sta dando tanta fiducia e sono contento di questo. Mi sono sempre fatto trovare pronto e da quando sono qui ho sempre lavorato per migliorarmi, ora sono contento di questo momento ma voglio guardare avanti ed essere positivo».

© Riproduzione riservata