Alberto Dossena da cinque mesi è uno dei leader della difesa del Cagliari e volta subito pagina dopo il 2-1 al Venezia. Il difensore pensa già al Parma, anche perché coi gialloblù l'andata sarà martedì sera (ore 20.30 alla Domus): «Sicuramente questa vittoria ci dà uno slancio, abbiamo un obiettivo e non vogliamo fermarci. La promozione sarebbe un sogno, ma pensiamo subito a martedì perché il Parma è l'unica squadra che ci ha messi davvero in difficoltà durante la stagione. Dobbiamo recuperare energie mentali e fisiche, ma abbiamo una rosa ampia per farlo».

La partita. Dossena dà una valutazione sul match odierno: «Sapevamo dei loro attaccanti, ma siamo stati bravi nel primo tempo a bloccarli. Nella ripresa abbiamo sofferto un po' di più, ma ci sta: bisogna farlo di squadra per ottenere i risultati». Sulla stagione a livello personale: «I primi sei mesi non sono stati facili, ma ora il percorso sta ripagando. Aspetto il gol, spero arrivi presto e dovesse arrivare nei play-off sarei la persona più felice al mondo. Oggi sono contento per aver servito Lapadula».

