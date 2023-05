Una doppietta del solito Lapadula consente al Cagliari di andare al riposo sul 2-0 nella gara dei preliminari alla Domus col Venezia.

Prima del via, proprio il numero 9 rossoblù viene premiato come miglior giocatore della stagione nella cadetteria. Ranieri, a sorpresa, lascia in panchina Azzi e Pavoletti, con Obert quarto di sinistra e Luvumbo esterno in un inedito 4-2-3-1. Dopo pochi minuti, Lapadula inciampa al momento del tiro, mentre un sinistro di Luvumbo è intercettato da Joronen.

Cagliari padrone del campo e, al 14’, arriva l’1-0: cross di Nandez e, sotto porta, Lapadula schiaccia di testa in rete. Il Venezia incassa e traballa, i rossoblù ne approfittano e concedono il bis al 18’: sul lancio di Dossena, Carboni scivola e Lapadula non perdona.

Sul 2-0 il Cagliari abbassa i ritmi e si vedono i lagunari, ma Radunovic fa buona guardia anticipando Johnsen. Al 40’ ci prova Zappa, imbeccato ancora da Nandez, ma il destro sull’uscita di Joronen termina alto. L’ultimo tentativo, al 46’, è di Johnsen, ma Radunovic para senza problemi.

© Riproduzione riservata