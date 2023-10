Cagliari in difficoltà e poco fortunato, col Frosinone che va al riposo in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta dell'argentino Soulé.

Rispetto a Salerno, Ranieri inserisce Jankto per Oristanio, confermando così Nandez in difesa e Mancosu sulla trequarti, con Luvumbo unica punta. Il Cagliari prova a prendere il comando delle operazioni, ma il Frosinone prevale nel palleggio. All'8' Scuffet si salva in angolo sul tentativo di Soulé. Ma l'argentino è implacabile al 23', quando ruba palla a Dossena in uscita e, sull'assist di Reinier, insacca.

Al 27' Turati salva sul colpo di testa di Goldaniga, ma il Var pesca un tocco con la mano di Soulé. Pairetto assegna il rigore, ma Mancosu centra la traversa.

E ancora Soulé, al 37', taglia in due la difesa e infila Scuffet per il 2-0. Al 40' Jankto sfiora il palo su assist di Luvumbo e, come non bastasse, sul finale di tempo un problema muscolare costringe all'uscita Nandez, sostituito da Zappa. E al 44' Mancosu, su assist di Luvumbo, colpisce il palo. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per gli ospiti.

