Anche senza rivedere i video è ormai stampato nella memoria collettiva il volto di Gigio Donnarumma, in ansia se non addirittura triste dopo aver parato il rigore di Saka, quello che ha consacrato la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio 2020.

Perché non ha esultato, lasciando tutti gli italiani incollati alla tv per un istante nel dubbio di non aver contato bene? Lo ha svelato in un’intervista a Skysport24.

"Semplicemente non avevo capito – spiega -. Ero già giù per il rigore di Jorginho perché pensavo avessimo perso, ho guardato l'arbitro per capire se era tutto ok”.

Poi ha finalmente intuito: “Quando ho visto i compagni venire verso di me non ho capito più niente...”.

"Devo ancora realizzare tutto, la mia forza è sempre stata questa”, ha aggiunto il portiere della Nazionale.

(Unioneonline/D)

