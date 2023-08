Il suo primo gol con la maglia del Cagliari, alla ventunesima presenza, è pesantissimo: vale la qualificazione al 123', dopo che il Palermo aveva pareggiato al 121'. Per Alessandro Di Pardo una grande gioia, ma anche la dimostrazione del carattere della squadra di Ranieri: «Ci crediamo fino alla fine», ha dichiarato. «Abbiamo preso gol su calcio piazzato, dobbiamo lavorarci perché sappiamo quanto in Serie A siano importanti e ci siano squadre forti. La vittoria all'ultimo ci sta, così da poterci dare la carica giusta per arrivare al campionato con la testa giusta».

Il gol. Di Pardo descrive la giocata che ha portato il Cagliari ai sedicesimi di Coppa Italia: «A Luvumbo avevo detto di mettermi la palla sul secondo palo, perché lui arriva sempre sul fondo. Alla fine me l'ha messa all'ultimo, l'ho impattata e fortunatamente è entrata. A livello personale mi sento bene qui a Cagliari, sono contento di aver rinnovato e mi trovo bene. Felice per il gol, poi è una vittoria che ci dà morale: sappiamo che in casa siamo forti e l'abbiamo dimostrato un'altra volta».

Lato Palermo. Inevitabile la delusione da parte di Eugenio Corini, per il gol subito al 123': «Ci saremmo meritati di giocarci la qualificazione ai calci di rigore. La squadra però ha fatto una prestazione importante, dando valore ai quaranta giorni di preparazione. Ora dobbiamo andare a fare una buona partita a Bari».

