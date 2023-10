Eusebio Di Francesco torna a Cagliari da avversario, a due anni e mezzo dall’ultima panchina da allenatore rossoblù. In mezzo, l’esperienza da tecnico dell’Hellas Verona: in quell’occasione però, non aveva fatto in tempo ad affrontare i sardi (l’esonero arrivò dopo tre giornate di campionato).

Questa volta è alla guida del Frosinone, lanciatissimo in campionato nonostante la sconfitta nell’ultimo turno contro il Bologna. Ma Di Francesco predica calma in conferenza stampa: «Troveremo un'avversaria molto motivata che cercherà di conquistare la prima vittoria», sottolinea l'allenatore. «Il Cagliari arriva dalla buona prova di Salerno ed avrà il vantaggio di giocare davanti al suo pubblico in un ambiente molto carico. Ma noi dobbiamo affrontare la partita con grande determinazione e personalità per portare a casa un risultato positivo».

Gli uomini di Ranieri si troveranno di fronte un’altra volta Cheddira, già avversario di primo piano in occasione delle sfide col Bari dell’ultimo campionato di B: «Sono molto contento dell'impegno e della disponibilità di Walid», spiega Di Francesco a proposito dell’attaccante marocchino. «Gli manca il gol ma sono convinto che arriverà».

Per la sfida di domani, intanto, il tecnico prepara un Frosinone a trazione anteriore: «L'identità e la mentalità devono rimanere le stesse. Poi dipende sempre anche dalle squadre avversarie, come approcciano e giocano. E poi sappiamo che ci sono diverse partite dentro la stessa gara».

Fari puntati su Soulè, trascinatore dei ciociari in questo avvio di stagione. Sulle sue prestazioni sembra vigile anche il ct azzurro Spalletti, che spera di “soffiarlo” all’Argentina: «Innanzitutto è venuto a vedere l'allenamento del Frosinone», chiarisce Di Francesco a proposito della visita del tecnico di Certaldo, «era interessato al nostro lavoro in prossimità della partita. Inoltre ha visionato qualche calciatore. Voi dite Soulé, che però non è solo italiano ma anche argentino. Il ct sta seguendo anche ad altri ragazzi».

