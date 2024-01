Stavolta Eusebio Di Francesco la rimonta la fa e non la subisce, come gli era capitato tante volte contro il Cagliari (già da quando guidava il Sassuolo, non solo all'andata). L'allenatore, un ex avendo allenato in rossoblù nel 2020-2021, spiega come ha cambiato i suoi nel quarto d'ora di riposo sotto 0-1 e in difficoltà: «Ho cercato di trasmettere serenità fra primo e secondo tempo ai ragazzi, che all'intervallo pensavano che il destino gli stesse togliendo qualcosa», rivela.

«Invece devono pensare che alla lunga saranno pagati: il loro merito è stato rimanere in partita e non disperdere tutto quello che avevamo fatto in questo percorso». Per il Frosinone un successo, quello per 3-1 contro il Cagliari, che arriva dopo un punto in sette giornate e tanti gol subiti: «Abbiamo lavorato tantissimo in settimana, facendo capire ai ragazzi che a Bergamo eravamo mancati nel furore agonistico, nell'applicazione e nella determinazione. A volte bisogna prendere uno schiaffo per riprenderci, altre eravamo andati sotto ed eravamo usciti dalla gara mentre oggi no: sono soddisfatto, è un segnale», conclude Di Francesco.

© Riproduzione riservata