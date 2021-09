Sino alla stagione passata era una sfida molto sentita quella tra le due squadre cittadine. Mercoledì sera al “Vanni Sanna” (inizio alle 20.30) si gioca per il primo turno della Coppa Italia e gli spunti non mancano tra Latte Dolce e Torres. Il primo è quello della dirigenza di Insula Sport che dopo avere operato con il club biancoceleste per qualche anno si è trasferita alla Torres, così come Stefano Udassi, tecnico al Latte Dolce e presidente ora del club rossoblù.

Le due squadre sono piene di giocatori che hanno indossato entrambe le maglie. La voglia di vincere è rimasta la stessa. Il Latte Dolce è partito meglio in campionato, pareggiando a Carbonia grazie alla rete di Daniele Cannas.

La Torres invece ha perso in casa col Giugliano per 1-0, tradita nel primo tempo dalla tensione per l'esordio. Il tecnico Alfonso Greco ha detto: “Siamo partiti contratti, ma questa gara ci insegna anche un po' di umiltà. Adesso dobbiamo reagire subito alla sconfitta”.

L'anno scorso in campionato due vittorie nette per il Latte Dolce: 4-0 all'andata e 2-0 al ritorno, mentre nella stagione 2019/20 un successo a testa, col punteggio di 1-0 in entrambi i casi.

© Riproduzione riservata