Masour Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025.

L’attaccante del Paris Saint Germain e della Nazionale francese si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento di France Football battendo la concorrenza dell’altro grande favorito, Yamine Lamal, giovane stella del Barcellona. Completa il podio un altro asso del Psg campione d’Europa: Vitinha. 

Gloria anche per l’Italia: Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il premio come miglior portiere della stagione, piazzandosi anche nella top 10 (nono posto) della classifica generale.

Il Pallone d’Oro per il calcio femminile è stato invece assegnato ad Aitana Bonmatí, centrocampista spagnola del Barcellona. 

(Unioneonline)

