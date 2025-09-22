Dembelé vince il Pallone d’Oro 2025: battuto Yamine LamalDonnarumma (miglior portiere) nella top 10. Per il calcio femminile trionfa Aitana Bonmatì
Masour Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro 2025.
L’attaccante del Paris Saint Germain e della Nazionale francese si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento di France Football battendo la concorrenza dell’altro grande favorito, Yamine Lamal, giovane stella del Barcellona. Completa il podio un altro asso del Psg campione d’Europa: Vitinha.
Gloria anche per l’Italia: Gianluigi Donnarumma si è aggiudicato il premio come miglior portiere della stagione, piazzandosi anche nella top 10 (nono posto) della classifica generale.
Il Pallone d’Oro per il calcio femminile è stato invece assegnato ad Aitana Bonmatí, centrocampista spagnola del Barcellona.
(Unioneonline)