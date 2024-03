Marco Baroni non siederà sulla panchina del Verona nel match di Pasquetta alla Domus, scontro salvezza delicatissimo della trentesima giornata del campionato di Serie A.

Il tecnico dell’Hellas è infatti squalificato, per il Cagliari da segnalare che Deiola è entrato in diffida e alla prossima ammonizione scatterà la squalifica.

Questi gli squalificati, tutti per un turno: Vlahovic della Juve, Bondo del Monza, Erlic del Sassuolo, Theo Hernandez del Milan, Maleh dell’Empoli, Lorenzo e Luca Pellegrini per la Roma e per la Lazio.

Il giudice sportivo un . Il difensore dell’Inter rischia uno stop di 10 turni, il minimo previsto per casi del genere.

«Il giudice sportivo, letto il referto del Direttore di gara - si legge nella nota - ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore del Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore dell'Inter Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest'ultimo nei confronti del calciatore del Napoli».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata