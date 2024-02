Dopo una settimana non certo facile il Cagliari è ripartito col pareggio di Udine. Un punto che per Alessandro Deiola deve essere quello che avvia il percorso per rimanere in Serie A: «Per noi è iniziato un altro campionato, ci siamo detti che da oggi inizia la salvezza del Cagliari», la sua certezza.

«Ci siamo confrontati e oggi abbiamo dimostrato sul campo che ci siamo, quello che è successo dopo la partita con la Lazio preferisco tenerlo dentro di noi perché sono cose di spogliatoio. Siamo disposti a lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita come abbiamo sempre fatto, c’è da battagliare per il nostro obiettivo».

Il rilancio. Deiola valuta quanto fatto a Udine: «Era un campo difficile e lo sapevamo. Siamo compatti col mister, la società e i tifosi: dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo», dichiara. «Abbiamo fatto una grande partita sotto l’aspetto agonistico, Ranieri a inizio settimana ci aveva detto di essere compatti e uniti: l’abbiamo fatto. Siamo andati sotto e abbiamo reagito, ci aiutiamo l’uno con l’altro e meritavamo qualcosa di più». Il centrocampista ha una motivazione in più per raggiungere la salvezza: «Per me portare addosso questi colori è un motivo di orgoglio, mi sento ancora più responsabile di far capire a tutti cosa significa indossare questa maglia».

