Prezzo di Dazn quasi dimezzato. Ma solo al Sud. È polemica sulla promozione della piattaforma streaming che detiene in esclusiva i diritti per trasmettere il campionato di Serie A e (non in esclusiva) quelli per trasmettere le partite di Serie B.

L’offerta prevede uno sconto per chi attiva un abbonamento di tre mesi entro il 19 marzo. Per loro Dazn costerà 69 euro per tre mesi invece dei canonici 119,97.

Per attivare la promo bisogna andare in negozi selezionati, che sono attivi solo in sette delle venti Regioni italiane: Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Una pratica commerciale che Federconsumatori ha definito «discriminatoria». L’associazione ha inviato una richiesta ufficiale a Dazn per chiedere le motivazioni e sollecitare l’azienda ad adottare «politiche di prezzo più equilibrate ed inclusive».

La web tv non ha dato risposte ufficiali, ma è facile immaginare i motivi dell’offerta, che punta ad incentivare gli abbonamenti in determinate aree geografiche dove è più utilizzato il cosiddetto “pezzotto”. Allo stesso tempo quella di Dazn potrebbe essere una politica per incentivare i campani che – ormai possiamo dirlo – nel giro di qualche settimana potranno gioire per lo storico terzo scudetto del Napoli.

Non è la prima volta che sul finale di stagione Dazn propone sconti per trattenere gli abbonati anche oltre la fine del campionato, lo scorso anno offrì il 50% di sconto ai nuovi abbonati per i primi tre mesi, ma l’offerta allora era dedicata a tutti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata