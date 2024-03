«Il Cagliari è una squadra tosta, i dati ci dicono che sono bravi a conquistare la profondità, sfornano numerosi attacchi laterali, hanno capacità di essere aggressivi anche ai limiti del regolamento. Il loro allenatore è competente e capace, molto bravo».

Così Davide Nicola alla vigilia di Empoli-Cagliari, delicata sfida salvezza in programma domenica alle 15 al Castellani. I toscani ci arrivano con 5 punti di vantaggio proprio grazie ai 12 punti in 6 partite conquistati da quando in panchina c’è l’uomo che ha fatto già miracoli intervenendo a campionato in corso a Crotone e a Salerno.

«Ora dobbiamo proseguire sul nostro percorso, questa settimana mi è piaciuta molto. Ho visto i ragazzi dimostrare grande consapevolezza su quello che è il nostro cammino e il nostro obiettivo. Si sono impegnati molto».

Ancora sul Cagliari: «Arrivano da due pareggi a Udine e in casa col Napoli, hanno aggiunto due giocatori qualitativi come Mina e Gaetano all’organico. Dobbiamo produrre una prestazione attenta ed esprimerci nel migliore dei modi. Per me è importante che tutti abbiano consapevolezza che il cammino da fare è ancora lungo».

Infine Nicola chiama a raccolta il pubblico: «Ci aspetta una gara tosta, tutta da giocare, il nostro pubblico può darci una mano come ha già dimostrato. Spero di sentire boati non solo quando un nostro giocatore fa gol o una grande giocata, ma anche quando si fa 25 metri di rincorsa per recuperare una palla in fase difensiva».

