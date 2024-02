Il mondo del calcio potrebbe presto essere investito da una rivoluzione. Lo assicura The Telegraph, che spiega come nella prossima edizione della Fa Cup potrebbe debuttare il cartellino blu.

La sanzione, a metà strada tra un giallo e un rosso, scatterebbe per alcune tipologie di intervento, come nel caso di determinati falli tattici, o nel caso di proteste troppo accese. Il provvedimento porterebbe a un’espulsione del giocatore dal terreno di gioco, ma solo in via temporanea, per dieci minuti.

La somma dei cartellini blu genererebbe, invece, l’espulsione definitiva, come anche nel caso della somma di un blu e un giallo. In Inghilterra sono pronti a sperimentarla: in caso di successo, potrebbe entrare a far parte del regolamento.

(Unioneonline/L.Ne.)

