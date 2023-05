Un forfait dell’ultimo momento e due assenze che ormai andranno avanti fino a fine stagione. Sono così ventiquattro i rossoblù convocati da Ranieri per la sfida del Cagliari di domani a Cosenza.

A Capradossi e Falco, si aggiunge alla lista degli assenti anche Millico, messo ko da una contusione alla caviglia durante la rifinitura.

Presenti tutti gli altri, compresi i quattro diffidati (Goldaniga, Makoumbou, Nandez e Luvumbo), che Ranieri potrebbe far partire dalla panchina per evitare gialli pesanti in chiave playoff.

Questa la lista completa dei convocati

Portieri

Radunovic, Aresti, Ciocci, Lolic

Difensori

Di Pardo, Zappa, Azzi, Barreca, Goldaniga, Dossena, Altare, Obert

Centrocampisti

Viola, Makoumbou, Nandez, Rog, Deiola, Kourfalidis, Lella, Mancosu

Attaccanti

Prelec, Lapadula, Pavoletti, Luvumbo

