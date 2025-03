La Lega Serie A ha reso noto l'orario della finale di Coppa Italia Primavera. Il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che affronterà il Milan, scenderà in campo per l’assegnazione del trofeo all'Arena Civica "Gianni Brera" di Milano mercoledì 9 aprile alle ore 15.

Per il club rossoblù è un pezzo di storia importante: questa è la prima finale di Coppa Italia Primavera, dopo aver battuto 2-0 la Juventus in semifinale. Vinciguerra e soci sono chiamati a compiere una vera e propria impresa sportiva, che si potrà conquistare solo col giusto carattere e il giusto atteggiamento. Ma qualsiasi sarà il risultato finale, sarà comunque una pagina speciale per la società del presidente Giulini.

Prima di pensare alla coppa, però, bisogna concentrarsi sul campionato: dopo la sosta nazionali, sabato 29 al Crai Sport Center di Assemini arriva il Lecce.

© Riproduzione riservata