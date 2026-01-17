Ha segnato un gol storico Luca Mazzitelli, quello che ha permesso al Cagliari di battere 1-0 la Juventus. Una splendida girata con il destro quella del numero 4 rossoblù, che non ha lasciato scampo a Perin.

«Penso sia una notte bellissima, che ci porteremo dentro», le parole di Mazzitelli, al suo primo gol in rossoblù. «Loro sono una squadra forte, forse una delle più forti affrontate in assoluto. Sapevamo di dover dare tutto, è stata una grande prestazione».

Mazzitelli chiude esaltando Pisacane: «Ci fa capire l’importanza di avere dei valori umani importanti, oltre a quelli tecnici. Cerchiamo di mettere in campo tutto quello che ci dice».

