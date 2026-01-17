Cagliari, auto contromano sul ponte della Scafa: frontale sfioratoLo schianto evitato solo grazie alla prontezza di riflessi di un altro guidatore
Un’auto contromano e incidente frontale sfiorato ieri sera sul ponte della Scafa, lungo la Statale 195.
La scena è stata immortalata dalla dashcam installata su un’automobilista che stava per svoltare verso la rampa che conduce alla 195 Racc, alle porte di Cagliari.
Sulla sinistra c’era un altro veicolo che stava viaggiando in direzione del capoluogo che all’improvviso si è trovato davanti i fari di un’altra auto che, quasi certamente, aveva imboccato la carreggiata sbagliata in via Riva di Ponente.
Solo la prontezza di riflessi di chi era alla guida ha evitato il peggio.
(Unioneonline/E.Fr.)