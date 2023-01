Un colpo di Coda e il Genoa aggancia la Reggina al secondo posto.

E’ stato proprio l’ex bomber del Lecce, che in questa stagione con il Grifone non è parso all’altezza delle sue stagioni migliori, a risolvere la sfida contro il Venezia a pochi minuti dalla fine: a Marassi è finita 1-0 per la squadra di Gilardino, con il pubblico festante per la vittoria e l’approdo a una delle due posizioni di classifica che valgono la Serie A diretta.

Al Genoa era stata anche annullata una rete, sempre nella ripresa: a segnarla era stato un ex del Venezia, Aramu, ma al momento del tiro era in fuorigioco.

Nella gestione Gilardino il Genoa ha ottenuto 13 punti in 5 match.

