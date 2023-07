Alle 21.37 di mercoledì sera, con l'aereo proveniente da Fiumicino (che ha fatto un'ora di ritardo) Claudio Ranieri è tornato a Cagliari.

L'allenatore è rientrato da Roma dopo le vacanze, alla vigilia del primo allenamento stagionale che guiderà domani mattina ad Asseminello.

Ad accogliere il tecnico non c'erano gruppi di tifosi come avvenuto ieri per Jakub Jankto, ma il mister si è fermato comunque per foto e autografi richiesti dai presenti in aeroporto.

«Le sensazioni le vedremo, c'è grande carica», le sue prime parole al rientro.

Per Ranieri dieci giorni di lavoro in sede, poi il trasferimento in Valle d'Aosta per il ritiro che durerà da lunedì 24 al 4 agosto, con l'esordio in Serie A lunedì 21 agosto alle 18.30 in casa del Torino.

