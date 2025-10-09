Con Elia Caprile rimasto a riposo, a difendere i pali del Cagliari nell'amichevole di questo pomeriggio contro la Primavera è stato Giuseppe Ciocci. «Siamo contenti di aver visto tanti tifosi oggi, ci danno sempre tanta carica e vogliamo continuare su questa strada», le parole del portiere rossoblù sull'allenamento a porte aperte al Crai Sport Center. Che poi si sofferma sul percorso in Serie A: «Il pari di Udine ci dà morale e spinta, dobbiamo mantenere questo spirito. Contro l'Udinese c'è andata anche bene, ma col lavoro che facciamo in settimana la fortuna viene dalla nostra parte».

Ciocci condivide il ruolo con Caprile: «Dobbiamo sempre dire grazie a "Sant'Elia", anche per domenica», scherza. «È uno dei più in forma del campionato e penso anche in Europa, è veramente bello poter vedere in prima persona tutto il lavoro che svolge. È un grande esempio e cerco sempre di rubare il più possibile per crescere». Ciocci aveva già conosciuto Pisacane in Primavera: «Sta facendo bene, ha le giuste parole per ciascuno di noi».

Ciocci finora in stagione ha giocato i 90' della partita di Coppa Italia col Frosinone. «L'esordio l'anno scorso a Napoli è stato bello, ma in casa è tutto più coinvolgente. Penso soltanto a lavorare e migliorare, da sardo potermi confrontare con la Serie A è un qualcosa di fantastico. Essere parte di un gruppo che ho sempre sostenuto fin da ragazzino, quando ero il primo tifoso del Cagliari, è sempre bello e sono felice di essere qua».

© Riproduzione riservata