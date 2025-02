Cristian Chivu ha firmato quest’oggi col Parma, del quale diventa il nuovo allenatore. Sostituisce Fabio Pecchia, esonerato nella giornata di ieri a seguito della quarta sconfitta consecutiva, quella di domenica in casa con la Roma (0-1). Il tecnico rumeno ha come obiettivo quello di cercare di salvare la squadra gialloblù, terzultima in classifica con 20 punti a -1 dall’Empoli quartultimo (e -5 dal Cagliari, quattordicesimo). È l’ottavo cambio in panchina in Serie A.

La scelta della società ricade quindi sull’ex difensore di Roma e Inter, in Italia dal 2003 quando i giallorossi lo presero dall’Ajax. Proprio coi nerazzurri aveva iniziato la sua carriera da allenatore nel settore giovanile: ha guidato Under-14, Under-17, Under-18 e, dal 2021 allo scorso giugno, la Primavera. Nella sua prima stagione con quella che fino a un anno fa era l’Under-19 aveva vinto il campionato, superando il Cagliari in semifinale e la Roma in finale.

Chivu avrà uno staff composto da Antonio Gagliardi (allenatore in seconda), Angelo Palombo (collaboratore tecnico) e Nicola Pavarini (allenatore dei portieri). Il nuovo allenatore sarà alla guida della squadra nell’allenamento in programma oggi pomeriggio al Mutti Training Center di Collecchio. L’esordio – anche come allenatore di una prima squadra – è previsto sabato alle 15 nella ventiseiesima giornata di Serie A, nel derby emiliano in casa col Bologna.

