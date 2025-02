Il Parma, terzultimo in classifica e – a oggi – prima delle retrocesse, prova a dare una svolta con il cambio di allenatore. La società, all’indomani della sconfitta per 0-1 contro la Roma di ieri, ha deciso di esonerare il tecnico Fabio Pecchia. Una scelta che arriva dopo una serie negativa di quattro partite tutte perse, la prima in maniera rocambolesca col Milan il 26 gennaio (3-2, vinceva 1-2 al Meazza fino al 92’).

Ancora da capire quale sarà il sostituto, ma la dirigenza ha già comunicato la propria decisione all’allenatore. Pecchia era arrivato al Parma a giugno 2022, nella prima stagione la qualificazione ai playoff di Serie B con l’eliminazione in semifinale contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Poi la vittoria nello scorso campionato e le venticinque giornate di questa Serie A. Al momento i gialloblù hanno 20 punti con 4 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, l’ultimo successo il 28 dicembre col Monza (2-1 allo scadere).

Nel prossimo turno il Parma giocherà in casa contro il Bologna, sabato alle ore 15. Otto giorni fa, la squadra ormai non più di Pecchia (con lui ancora in panchina) aveva perso 2-1 lo scontro salvezza a Cagliari. Si tratta dell’ottavo cambio di allenatore in questa Serie A.

(Unioneonline/r.sp.)

